Столичная власть выделила 3 млн грн на инсулин и гемодиализ для больных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого.

По его словам, финансирование осуществили за счет перераспределения средств бюджета города.

“В условиях критического недофинансирования медицинской отрасли столицы власть Киева ищет любые возможности, чтобы обеспечить киевлян лекарствами первой необходимости, в частности инсулином. Мы надеемся, что перенаправление этих средств не повлияет существенно на другие расходы города и на задержку зарплаты медикам”, - сказал Радуцкий.

Он добавил, что Киеву удалось самостоятельно изыскать средства для гемодиализа, но лишь на неделю.

Столичная власть продолжает искать возможности для разрешения критической ситуации, сложившейся в медицинской сфере в городе, сказал Радуцкий.

При этом он вновь подчеркнул, что такая критическая ситуация - это следствие изъятия 50% НДФЛ киевлян в центральный бюджет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 ноября, Киевский городской голова и председатель КГГА Виталий Кличко заявил о критической ситуации в сфере финансирования медицинской отрасли столицы, подчеркнув, что недофинансирование сферы составляет 153 млн грн.

Радуцкий, в свою очередь, сообщил, что правительство задолжало Киеву 108 млн грн на медицинские расходы.

В течение дня у Кличко состоялась встреча с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, после которой он проинформировал, что получил согласование на выделение Киеву дополнительных средств для медицинской сферы в объеме 108 млн грн. «Но исполняющий обязанности министра здравоохранения, к сожалению, не имеет возможности проплатить эти деньги», - добавил мэр Киева.

По его словам, в столице существует задолженность по финансированию программы “Здоровье киевлян” - 46 млн грн, еще 24 млн грн - долг по программе гемодиализа. Кроме того, Кличко сообщил, что есть задолженность по зарплате в нескольких медицинских заведениях столицы, в частности, в двух детдомах и двух санаториях для инвалидов на общую сумму 8 млн грн.

Также есть проблемы с финансированием питания в больницах.