В аптеках Киева пройдет акция, посвященная Всемирному дню диабета

Как сообщили УНИАН в Киевской городской государственной администрации, с 17-21 ноября 2014 года (с 11.00 до 13.00), по случаю Всемирного дня диабета, в 14 аптеках КП «Фармация» будут проведены консультации врачей эндокринологов, семейных врачей и врачей-терапевтов.

Перечень аптек коммунального предприятия «Фармация», в которых созданы условия для проведения городской информационно-профилактической акции:

Голосеевский район

Аптека № 31

03039, г. Киев, просп. Науки, 4

525-71-62

525-92-14



Дарницкий район

Аптека № 124

02091, г. Киев, Харьковское шоссе, 164

563-35-38

564-53-00

Деснянский район

Аптека № 119

02225, г. Киев,

просп. Маяковского, 15

545-32-14

546-69-00

Аптека № 92

02156, г. Киев,

ул. Шолом Алейхема, 18

513-80-14

513-04-27

Днепровский район

Аптека № 28

02002, г. Киев,

ул. Луначарского,22-А

517-27-05

517-26-91

детская

Аптека № 109

02002, г. Киев,

ул. Раисы Окипной, 9

517-62-91

517-13-45



Оболонский район

Аптека № 74

04205, г. Киев ул. Тимошенко, 14

413-49-54

418-39-65

Печерский район

Аптека № 114

03150, г. Киев,

бульвар Дружбы Народов 30/1

285-04-81

285-84-42



Подольский район

Аптека № 51

04215, г. Киев, просп. Свободы, 22

434-46-11

434-47-68



Святошинский район

Аптека № 70

03146, г. Киев,

ул. Героев космоса, 17

403-03-03

403-04-31



Соломенский район

Аптека № 73

03110, г. Киев

ул. Пироговского, 4

275-82-57

275-37-24

Аптека № 128

03126, г. Киев,

ул. Героев Севастополя, 44/10

455-39-51

408-50-20



Шевченковский район

Аптека № 8

04050, г. Киев,

ул. Артема, 103

483-30-70

483-31-65

Аптека № 90

01025, г. Киев,

ул. Исаакяна, 2

236-30-52

236-51-59