В аптеках Киева пройдет акция, посвященная Всемирному дню диабета
Как сообщили УНИАН в Киевской городской государственной администрации, с 17-21 ноября 2014 года (с 11.00 до 13.00), по случаю Всемирного дня диабета, в 14 аптеках КП «Фармация» будут проведены консультации врачей эндокринологов, семейных врачей и врачей-терапевтов.
Перечень аптек коммунального предприятия «Фармация», в которых созданы условия для проведения городской информационно-профилактической акции:
Голосеевский район
Аптека № 31
03039, г. Киев, просп. Науки, 4
525-71-62
525-92-14
Дарницкий район
Аптека № 124
02091, г. Киев, Харьковское шоссе, 164
563-35-38
564-53-00
Деснянский район
Аптека № 119
02225, г. Киев,
просп. Маяковского, 15
545-32-14
546-69-00
Аптека № 92
02156, г. Киев,
ул. Шолом Алейхема, 18
513-80-14
513-04-27
Днепровский район
Аптека № 28
02002, г. Киев,
ул. Луначарского,22-А
517-27-05
517-26-91
детская
Аптека № 109
02002, г. Киев,
ул. Раисы Окипной, 9
517-62-91
517-13-45
Оболонский район
Аптека № 74
04205, г. Киев ул. Тимошенко, 14
413-49-54
418-39-65
Печерский район
Аптека № 114
03150, г. Киев,
бульвар Дружбы Народов 30/1
285-04-81
285-84-42
Подольский район
Аптека № 51
04215, г. Киев, просп. Свободы, 22
434-46-11
434-47-68
Святошинский район
Аптека № 70
03146, г. Киев,
ул. Героев космоса, 17
403-03-03
403-04-31
Соломенский район
Аптека № 73
03110, г. Киев
ул. Пироговского, 4
275-82-57
275-37-24
Аптека № 128
03126, г. Киев,
ул. Героев Севастополя, 44/10
455-39-51
408-50-20
Шевченковский район
Аптека № 8
04050, г. Киев,
ул. Артема, 103
483-30-70
483-31-65
Аптека № 90
01025, г. Киев,
ул. Исаакяна, 2
236-30-52
236-51-59