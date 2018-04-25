Пациенты, отравившиеся грязной водой, проживают в новостройках возле Киева: количество пострадавших растет

Причиной заболевания жителей микрорайона стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с. Софиевская Борщаговка.

Пациенты, отравившиеся грязной водой, проживают в новостройках возле Киева, их количество продолжает расти.

По сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области заболели 25 человек, в том числе 21 ребенок (от 5 месяцев до 9 лет), острой кишечной инфекцией средней тяжести.

По результатам вирусологического исследования (экспресс тест Rota test) у 22 госпитализированных подтвержден гастроэнтероколит ротавирусной этиологии .

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Больные ротавирусной инфекцией проживают в ЖК «Софиевский квартал» (8 человек, из низ 4 - дети), ЖК «Львовский маеток» (13 человек, из них 13 детей), ЖК "Софиевскаяий слобидка" (2 человека, из них 2 детей ), ЖК «Оксамытовый» (1 человек, в т.ч. 1 ребенок) и ЖК «Софиевская сфера» (1 ребенок).

Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки устанавливаются. Однако, вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с. Софиевская Борщаговка в связи с прорывами на водопроводной сети.

Водоснабжения жилых комплексов восстановлено.