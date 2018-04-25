В Черниговской области этим летом планируют оздоровить более 50 тысяч детей

В целом на оздоровление детей из областного бюджета планируется потратить 44,7 млн грн.

В Черниговской области этим летом планируют оздоровить 55% детей школьного возраста, что составляет более 50 тыс. детей.

Как сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, такие данные были обнародованы сегодня во время расширенной коллегии облгосадминистрации.

Согласно сообщению, особое внимание при подготовке детских учреждений к сезону отдыха уделяется вопросам безопасности. На их решение будет направлено 1,3 млн грн.

В целом на оздоровление детей из областного бюджета планируется потратить 44,7 млн грн.

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По словам директора департамента семьи, молодежи и спорта ОГА Нины Лемеш, количество детей, которые по плану смогут воспользоваться услугами по оздоровлению и отдыху, неодинаково для разных районов области, к примеру, этот показатель колеблется от 45,4% в Корюковском районе до 69,8% - в Прилуцком.

Лемеш подчеркнула, что власть на местах должна позаботиться, чтобы как можно больше детей оздоровились и содержательно отдохнули летом, прежде всего, из социально уязвимых категорий.

Начальник управления образования и науки ОГА Николай Конопацкий заметил, что при подготовке летних школьных лагерей делают акцент на национально-патриотическое и языковое направления работы. Планируется, что школьники будут совершенствовать знания английского, немецкого, французского и испанского языков, общаясь с волонтерами, для которых эти языки родные.

Председатель ОГА Валерий Кулич отметил, что в прошлом году область имела неплохие показатели оздоровления и отдыха детей, поэтому должна сохранять эту тенденцию и нынешним летом.

«Задача власти - обеспечение и контроль за качественной подготовкой детских учреждений к оздоровительному сезону», - подчеркнул Кулич.

Он поставил задачу подготовить все учреждения отдыха и оздоровления до 1 июня.

Всего в области в этом году будут работать 21 загородное учреждение оздоровления и отдыха, 458 учреждений с дневным пребыванием и 2 палаточных городка.