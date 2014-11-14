За сутки в зоне АТО ранены шестеро украинских военнослужащих

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один и ранены шестеро украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки мы потеряли одного нашего военнослужащего и еще шесть получили ранения", - сказал Лысенко.