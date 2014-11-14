Киевсовет отказался возвращать Центр сердца в собственность города

Большинство депутатов Киевсовета не поддержали вынесенный на рассмотрение проект решения об отмене предыдущего решения от 25 декабря 2012 года «О предоставлении согласия на передачу целостного имущественного комплекса Киевской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» в государственную собственность».

Как передает корреспондент УНИАН, за отмену ранее принятого решения относительно медучреждения проголосовали только 16 депутатов.

Обсуждение вопроса с участием директора центра сердца Бориса Тодурова длилось около часа.

Докладчик по этому вопросу депутат Татьяна Мелихова отметила, что решение Киевсовета от 2012 года не было выполнено в полном объеме, то есть не выполнено в части «существенных условий при подписании акта приема-передачи». По ее словам, не заключен договор о сотрудничестве между Киевсоветом и Кабинетом министров о компенсации затрат, понесенных бюджетом города на строительство и оснащение Центра Сердца путем обеспечения приоритетного, без ограничений диагностики, лечения и реабилитации больных сердечными заболеваниями жителей Киева.

«Цель проекта решения - все же заставить Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения, исполнительный орган Киевсовета выполнить до конца решение Киевсовета и подписать договор, который будет четко прописывать компенсацию потерь бюджет Киева при передаче Центра», - отметила Мелихова.

В свою очередь Тодуров заверил, ссылаясь на статистику, что после того как заведение передано в госсобственность, оно оказывает медпомощь большему количеству киевлян, чем когда Центр был в собственности города.

«Мы уже получили высший статус - Институт сердца, увеличилось количество ставок. Наконец, мы получили за последние 7 лет более или менее нормальное финансирование. Вы знаете, что в течение предыдущих 7 лет Киев выделял средства только на коммунальные услуги и заработную плату, и мы практически стояли, не могли нормально оперировать, спасать жизни», - подчеркнул он. Как отметил Тодуров, были оговорки, что Центр при переходе под юрисдикцию министерства не будет выполнять свои обязательства перед киевлянами. В связи с этим он привел статистические данные: за 9 месяцев 2013 года пролеченных больных в стационаре было 3 тысячи, а за тот же период 2014 года, когда заведение стало Институтом, это количество составляет 3 тысяч 700 чел., то есть выросло на 19 %; количество прооперированных выросло по разным типам операций от 18% до 34%, а количество проконсультированных киевлян увеличилось до 57 тыс. по сравнению с 38 тыс. чел. в предыдущем году - то есть на 49%.

По словам Тодурова, за 9 месяцев с.г. Институт сердца предоставил медуслуг киевлянам на 80 млн грн, а до конца года эта сумма будет около 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, профильная комиссия Киевсовета - комиссия по вопросам собственности - поддержала подготовленный проект решения о возвращении в городскую собственность Центра сердца. Об этом сообщила пресс-служба главы временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам проверки легитимности решений Киевского городского совета, принятых после мая 2006 года, Мелиховой.