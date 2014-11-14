Марина Порошенко посетила Киевскую школу-интернат для слепых детей

В рамках Международного дня слепых жена президента Украины Марина Порошенко посетила среднюю специальную общеобразовательную школу-интернат №5 для слепых детей им. Я.П.Батюка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сопровождении директора школы Людмилы Коваль жена президента осмотрела помещения школы-интерната, ознакомилась с историей создания и работой учреждения. Она посетила учебные классы, спортивный зал, сенсорную комнату, ознакомилась с техническим обеспечением и работой компьютерного класса, пообщалась с учениками и педагогическим коллективом.

Директор школы-интерната рассказала: «Сейчас в нашей школе учатся 165 детей с недостатками зрения из Киева и 8 других областей Украины. Заведение не только обучает, но и обеспечивает гармоничное развитие, адаптацию и реабилитацию детей с недостатками зрения. Также наши воспитанники имеют возможность освоить профессию медицинской сестры по лечебному массажу и оператора компьютерного набора». Кроме того, Коваль рассказала о работе более 20 кружков художественно-прикладного и технического направления и деятельности музыкальной школы, которая работает при учреждении. В музыкальной школе дети овладевают игрой на баяне, аккордеоне, гитаре, учатся хоровому пению и занимаются в вокально-инструментальном ансамбле, участвуют в различных конкурсах и фестивалях.

К сегодняшнему дню ученики подготовили небольшой праздничный концерт. Марина Порошенко поблагодарила детей за их активность и творчество и отметила: «Очень важно, чтобы люди с особыми потребностями чувствовали себя полноценной частью общества - имели больше возможностей при выборе профессии, реализации личных качеств и более доступные технические средства для бытовых нужд. Также мы должны активно работать над тем, чтобы украинское общество относилось к таким людям с большим пониманием, толерантностью и культурой».

Марина Порошенко передала школе-интернату учебники для учащихся средней школы, напечатанные шрифтом Брайля в издательстве «Освіта», художественную литературу с увеличенным шрифтом для слабовидящих детей, а также компьютер и принтеры для нужд учреждения.