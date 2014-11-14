Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил на Донбасс более миллиона продуктовых наборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил 1 027 700 продуктовых наборов для жителей Донецкой и Луганской областей. С 22 августа по 12 ноября, за девять Гуманитарных рейсов Рината Ахметова, помощь в объеме более 10 тысяч тонн отправили в 57 городов и районов Донбасса. Организацией и распространением гуманитарной помощи занималось несколько тысяч человек – сотрудников Фонда Рината Ахметова, активов Группы СКМ и волонтеров-добровольцев.

Наталья Емченко, Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ, волонтер Гуманитарного штаба: «Это продуктовые наборы для 700 тысяч семей, некоторые успели получить гуманитарную помощь дважды. Каждый из этих наборов позволяет семье продержаться 15-16 дней. Это немало, но все равно недостаточно с учетом того, сколько людей продолжает находиться в зоне АТО в условиях настоящей гуманитарной катастрофы. Поэтому, по решению Рината Ахметова, мы не останавливаемся и продолжаем увеличивать объемы и расширять географию оказания гуманитарной помощи».

По информации Гуманитарного штаба, до конца года планируется еще пять поставок гуманитарной помощи на Донбасс. Для самых незащищенных категорий жителей региона доставят миллион продуктовых наборов. Согласно данным Гуманитарной карты потребностей и ситуации, 40% населения Донецкой и Луганской областей остро нуждаются в продуктах питания.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.