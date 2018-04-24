В селе возле Киева массово отравились люди из-за некачественной водопроводной воды

Госпитализировано 19 людей, из них 15 детей от 5 месяцев до 9 лет.

В селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) зафиксировано массовое отравление людей из-за употребления некачественной воды.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в инфекционное отделение ЦРБ Киево-Святошинского района с диагнозом "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии" госпитализированы 19 человек, из них 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет.

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По результатам экспресс-теста, лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция у 16 людей.

Установлено, что вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с. Софиевская Борщаговка в связи с прорывами на водопроводной сети по адресу: г..Киев, ул. Зодчих.

Отобрано 8 образцов воды для исследования на бактериологические и санитарно-химические и вирусологические показатели.