На Луганщине зафиксировано массовое отравление детей

09:39, 23 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки . Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы", - говорится в сообщении.

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В связи с этим сказано, что следователями открыто уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

"На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", - говорится в сообщении.

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Теги: #отравление детей