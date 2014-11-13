Киев получил согласие премьера на получение дополнительных средств для медицины

Киевский городской голова и председатель КГГА Виталий Кличко заявляет, что на получение дополнительных средств для медицинской сферы Киев получил согласие премьер-министра, но есть проблема с получением этих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом проинформировал Кличко депутатский корпус после проведенной встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

"Сейчас состоялась встреча с премьер-министром, где он согласился, что есть задолженность в направлении медицинской поддержки Киева - 108 млн. грн. Эта ситуация критическая, это долг по инсулину, по гемодиализу. Все мы понимаем, что без финансирования медицинской отрасли больные могут умереть, потому что препаратов фактически нет", - отметил городской голова.

По его словам, сейчас у здания КГГА проходит гражданский митинг из-за этой проблемы.

"Согласие премьера есть, но исполняющий обязанности министра здравоохранения, к сожалению, не имеет возможности проплатить эти деньги. Я уверен в том, что сейчас нужно довести это дело до конца", - сказал Кличко.

Он сообщил, что опять покинет заседание сессии, поскольку должен встретиться с общиной и намерен при поддержке митингующих решить проблему на высшем уровне безотлагательно. "Я сейчас должен снова уйти, потому что митингующие обратились ко мне и требуют, чтобы городской голова их выслушал. И буду с митингующими двигаться к премьер-министру. Пока мы этот очень важный вопрос для жизни людей не решим, мы не можем двигаться дальше", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Кличко передал полномочия вести сессию секретарю Киевсовета Алексею Резникову и поехал на встречу с премьер-министром Арсением Яценюком в связи с критической ситуацией в сфере финансирования медицинской отрасли столицы.

Кличко объяснил, что на встрече с Яценюком планируется рассмотреть критическую ситуацию в медицинской сфере столицы из-за отсутствия необходимого финансирования в объеме 153 млн. грн.

По его словам, существует задолженность по финансированию программы “Здоровье киевлян” - 46 млн. грн, еще 24 млн. грн - долг по программе гемодиализа. Он объяснил, что в Киеве 415 человек нуждаются ежедневно в гемодиализе, иначе могут умереть. Из этих 415 человек 20 являются временными переселенцами из зоны АТО.

Кроме того, Кличко сообщил, что есть задолженность по зарплатам в нескольких медицинских учреждениях столицы, в частности в двух детдомах и двух санаториях для инвалидов на общую сумму 8 млн. грн.

Также есть проблемы с финансированием питания в больницах.