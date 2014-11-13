В течение суток в зоне АТО получили ранения 19 украинских военнослужащих

В течение суток в зоне АТО погибли четверо и получили ранения 19 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки мы потеряли четырех наших воинов, 19 получили ранения", - сказал Лысенко.