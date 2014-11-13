В Житомирской области должностных лиц одного медучреждения разоблачили в тендерных махинациях

В Житомирской области милиция расследует незаконные действия медицинского учреждения при организации государственных закупок, которые нанесли ущерб областному бюджету более чем на 6 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ОСО областного УМВД со ссылкой на информацию Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Житомирской области разоблачили должностных лиц одного из медицинских учреждений региона в махинациях, связанных с осуществлением государственных закупок. Точное количество этих чиновников сейчас устанавливается.

В ОГО уточняют, что на протяжении последних четырех лет медицинское учреждение проводило конкурсные торги по приобретению расходных материалов для проведения гемодиализа и перинатального диализа, победителем которых все это время становилось одно и то же столичное предприятие.

Как сообщил УНИАН начальник УГСБЭП УМВД Житомирской области Сергей Вязмикин, при проверке документации конкурсных торгов установлено, что служащие тендерного комитета медучреждения при формировании медико-технических задач заведомо искусственно создали общие требования и параметры, которые идеально подходили одному из обществ с ограниченной ответственностью Киева. При этом другие производители и поставщики при указанных условиях не могли принять участие в процедуре закупки.

Такие противозаконные сделки стали причиной завышения стоимости приобретенных расходных материалов для гемодиализа. Областному бюджету это нанесло ущерб на сумму более 6 млн грн.

По установленным фактам на этой неделе начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины - предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование дела продолжается.