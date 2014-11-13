Правительство дополнительно выделило 25,5 млн. грн для медобеспечения Харьковской области

Правительство дополнительно выделило почти 25,5 млн. грн для медицинского обеспечения Харьковской области из-за большого количества временно перемещенных лиц, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается в сообщении, в. и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец обратился к руководству правительства с просьбой выделить из резервного фонда дополнительные средства для обеспечения надлежащей медицинской помощью временно перемещенных лиц, которые живут в настоящее время на территории Харьковской области. По состоянию на 10 ноября 2014 г. их число составляет 113 тыс 742 человека.

По информации Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, за период с мая по ноябрь текущего года из указанной категории граждан за стационарной медицинской помощью обратились 7126 человек, за амбулаторной – 24 555, осуществлено 3152 выезда бригад экстренной медицинской помощи, родилось 586 младенцев, 333 лицам из числа погибших за время антитеррористической операции проведены судебно-медицинские экспертизы. Вместе с тем, по словам Лазоришинца, в бюджете области эти средства не были предусмотрены при формировании расходов местного бюджета. «На сегодняшний день возникла обоснованная необходимость выделения дополнительных средств на частичное возмещение расходов учреждений здравоохранения Харьковской области в размере 25 млн 471 тыс. грн», - отметил Лазоришинец.

Кабинет министров Украины своим решением поддержал инициативу Минздрава и выделил необходимые средства для обеспечения потребностей больниц, «скорых» и бюро судебно-медицинской экспертизы, пресс-служба Минздрава.