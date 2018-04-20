ЮНИСЕФ направил жителям оккупированных территорий Донбасса гуманитарную помощь

В составе груза - гигиенические наборы и медицинские товары.

Детский Фонд Организации Объединенных Наций направил на временно оккупированные территории на востоке Украины 8 грузовых автомобилей с почти 82 тоннами гуманитарного груза.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, соответствующий груз проследовал через КПВВ "Новотроицкое".

В составе груза - гигиенические наборы и медицинские товары.

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Также в Госпогранслужбе заявили, что через этот пункт в сторону ОРДЛО от Международного комитета Красного Креста (МККК) проехали 5 грузовых автомобилей с 100 тоннами сульфата алюминия.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 апреля, МККК направил жителям временно оккупированных районов Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи.

Автомобильный конвой перевозил гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.