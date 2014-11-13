Ситуация с финансированием медицины Киева - критическая

Как передает корреспондент УНИАН, в начале обсуждения повестки дня сегодняшнего заседания Кличко внес на рассмотрение депутатов пакет безотлагательных вопросов, в частности, о повторном обращении к Кабинету министров и Верховной Раде о внесении изменений в бюджет Украины, связанных с распределением налогов, а также о выделении земли киевлянам-участникам АТО.

После этого Кличко заявил, что должен срочно покинуть заседание в связи с назначенной встречей с премьер-министром. Мэр Киева объяснил, что на встрече с Яценюком планируется рассмотреть критическую ситуацию в медицинской сфере столицы из-за отсутствия необходимого финансирования в объеме 153 млн. грн.

По словам Кличко, существует задолженность по финансированию программы “Здоровье киевлян” - 46 млн. грн, еще 24 млн. грн - долг по программе гемодиализа. Он объяснил, что в Киеве 415 человек нуждаются ежедневно в гемодиализе, иначе могут умереть. Из этих 415 человек 20 являются временными переселенцами из зоны АТО.

Кроме того, Кличко сообщил, что есть задолженность по зарплатам в нескольких медицинских заведениях столицы, в частности в двух детдомах и двух санаториях для инвалидов на общую сумму 8 млн. грн.

По его словам, есть также проблемы с финансированием питания в больницах.

В связи с этим, объяснил Кличко, он договорился о безотлагательной встрече с премьером и будет добиваться дополнительного финансирования для Киева.