Пареховирус-3 оказался способен вызывать менингоэнцефалит у детей

Результаты указывают на то, что инфекцию пареховирусом-3 человека следует подозревать у новорожденных с признаками сепсиса, особенно в случае отрицательных бактериальных посевов и тестов на энтеровирусную инфекцию.

Сотрудники Детской больницы в Вестмиде в Новом Южном Уэльсе (Children's Hospital at Westmead, New South Wales) проанализировали медицинские записи детей, которые лечились в пяти учреждениях Нового Южного Уэльса в Австралии во время вспышки инфекции пареховирусом-3 человека. Этот вирус появился относительно недавно, у значительной части населения иммунитет к нему отсутствует, и он малоизвестен врачам. У маленьких детей пареховирус-3 может вызывать бессимтомные или малосимптомные инфекционные заболевания, но нередко приводит к тяжелым, сходным с сепсисом, проявлениям и к менингоэнцефалиту.

Всего были изучены данные о 118 инфицированных детях. У больных, требовавших госпитализации, выделялась триада симптомов, которые авторы обозначили как «красные, горячие, злые младенцы» (red, hot, angry babies) - лихорадка, высыпания и значительная раздражительность. Отмечались, кроме того, тахикардия и снижение перфузии, растяжение живота, отеки, гепатит. Возраст детей был от 4 дней до 9,5 месяцев, три четверти из них были младше 2 месяцев. Из 30 детей, которым потребовалось лечение в отделении реанимации, только один был старше 2 месяцев. Только в 4% случаев в цереброспинальной жидкости был плеоцитоз. В 95% случаев в ней определялся пареховирус-3. Вирус был подтвержден лабораторно у всех детей в выборке. Продолжительность госпитализации составляла от 2 до 13 дней.

Авторы отмечают, что несмотря на лихорадку, которая была у всех больных, и некоторые неспецифические признаки сепсиса, маркеры воспаления были повышены незначительно (у 94% детей уровень С-реактивного белка был ниже 30 мг/л).

Все дети были выписаны с выздоровлением, хотя в последующем были сообщения о нарушениях моторного развития и тонусе конечностей в возрасте от трех до шести месяцев у четырех детей.

Исследователи предполагают, что младенцы страдают от этого нового для популяции вируса тяжелее потому, что у них недостаточный иммунитет из-за низкого уровня материнских антител.

В то же время более старшие дети и взрослые могут переносить инфекцию легче или вообще бессимптомно благодаря более зрелой иммунной системе и, возможно, перекрестному иммунитету после контакта с другими сходными вирусами.

remedium.ru