Красный Крест направил жителям оккупированных районов Донецкой области гуманитарную помощь

09:47, 19 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территорию проехали семь грузовых автомобилей с более чем 123 тоннами гуманитарного груза.

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Авто перевозили гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.

Груз направлен от Международного комитета Красного Креста.

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Теги: #война на Донбассе#международная помощь