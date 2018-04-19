Красный Крест направил жителям оккупированных районов Донецкой области гуманитарную помощь

7 грузовых автомобилей повезли гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных районов Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территорию проехали семь грузовых автомобилей с более чем 123 тоннами гуманитарного груза.

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Авто перевозили гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.

Груз направлен от Международного комитета Красного Креста.