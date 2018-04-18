В Черниговской области за взятку задержали военного фельдшера

Полковник медслужбы запаса обещал за взятку повлиять на должностных лиц воинской части, чтобы те приняли решение вместо командировки военнослужащего в зону АТО, отправить его в отпуск.

В Черниговской области правоохранители задержали военного фельдшера, который получил взятку в размере 1,5 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполіції в области, 18 апреля полиция Черниговщины и военная прокуратура разоблачили фельдшера одной из воинских частей Черниговщины на получении 1,5 тыс. долл. неправомерной выгоды.

«Используя личные дружеские отношения с командованием воинской части, полковник медслужбы запаса обещал за «вознаграждение» повлиять на должностных лиц воинской части, чтобы те приняли решение вместо командировки военнослужащего в зону АТО, отправить его в отпуск», - говорится в сообщении.

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Разоблачение подозреваемого и его задержание произошли в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины следователями следственного управления ГУНП в Черниговской области совместно с работниками управления защиты экономики при проведении неотложных следственных (розыскных) действий.

Военный фельдшер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска обнаружены и изъяты 1500 долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.