В Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая от электротока на крыше поезда

По данным полиции, ожоги ребенок получил, взобравшись на крышу товарного поезда.

В Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электротоком на крыше поезда.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 11-летнюю девочку с ожогами, полученными в результате удара электрическим током.

Читайте такжеВ Хмельницкой области 12-летний школьник получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше поезда

Как установили полицейские, тяжелые телесные повреждения ребенок получил, взобравшись на крышу товарного поезда.

Сейчас пострадавшая госпитализирована. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.