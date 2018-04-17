Во Львовской области 2-летний мальчик умер, наевшись лекарств от сердечных заболеваний

Бабушка и дедушка оставили малыша одного в автомобиле, пока сажали картофель на приусадебном участке.

В Самборском районе Львовской области двухлетний мальчик умер после неконтролируемого употребления таблеток, предназначенных для лечения сердечных заболеваний.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, трагедия произошла 16 апреля в одном из сел района.

Читайте такжеВ Черниговской области из-за отравления нитратами умер младенец

«Поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен ребенок, у которого медики диагностировали «клиническую смерть». Установлено, что двухлетний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке и пока взрослые сажали картошку, ребенок играл в автомобиле. В салоне он нашел таблетки, предназначенные для лечения сердечных заболеваний, и наглотался их, что привело к смерти малыша», - отмечается в сообщении.