Во Львовской области 2-летний мальчик умер, наевшись лекарств от сердечных заболеваний

18:05, 17 апреля 2018
Новости регионов
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УНІАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, трагедия произошла 16 апреля в одном из сел района.

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«Поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен ребенок, у которого медики диагностировали «клиническую смерть». Установлено, что двухлетний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке и пока взрослые сажали картошку, ребенок играл в автомобиле. В салоне он нашел таблетки, предназначенные для лечения сердечных заболеваний, и наглотался их, что привело к смерти малыша», - отмечается в сообщении.

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Теги: #детская смертность