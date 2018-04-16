В столице задержали чиновника КГГА и врача при получении взятки за справку об инвалидности

17:52, 16 апреля 2018
Новости регионов
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Фото УНІАН

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

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«Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, при получении неправомерной выгоды задержан председатель городской специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии Департамента здравоохранения КГГА и врач-ортопед центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов Киева», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанные требовали 2,5 тыс. долл. у гражданина Украины за установление ему второй группы инвалидности пожизненно.

Председатель экспертной комиссии и врач-ортопед задержаны в их рабочих кабинетах после обмена справки об инвалидности на всю сумму неправомерной выгоды.

Задержанные уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения.

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Теги: #коррупция в медицине#взяточники в Украине#задержали взяточника