В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 32%

Это вдвое ниже эпидемического порога.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 49%.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В столице на прошлой неделе продолжали снижаться показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за отчетный (15-й) неделю эпидсезона было зарегистрировано 10,3 тыс. больных, тогда как за 14-й - 13,6 тыс. человек, что соответствует снижению заболеваемости на 32%.

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По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. Так, взрослых заболело 3,7 тыс. человек (снижение на 42,5%), детей – 6,6 тыс. (снижение на 26,1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе – 61,6%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 30,3%: 2173 случая, что составляет 32,8% от общего количества заболевших детей и 21,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

До медицинских заведений по 15-ю неделю эпидсезона госпитализирован 101 человек, из них 82 – дети.