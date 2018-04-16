В Днепре растет количество пациентов, больных корью (видео)

10:32, 16 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

В основном вспышки регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян, пишет ТСН.

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Наиболее стремительно корь распространяется среди студенчества: первая массовая вспышка болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете - там инфицирован 31 человек.

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Новость в сюжете: Вспышка кори в Украине
Теги: #эпидемия кори в Украине#эпидемическая ситуация в Украине