В Днепре растет количество пациентов, больных корью (видео)

В апреле зарегистрировано 80 случаев кори.

В Днепре растет количество пациентов, больных корью: в апреле зарегистрировано 80 случаев.

В основном вспышки регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян, пишет ТСН.

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Наиболее стремительно корь распространяется среди студенчества: первая массовая вспышка болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете - там инфицирован 31 человек.