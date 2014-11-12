«Впереди много сложностей, но верю, что болезнь отступит» - онкобольной шахтер из Горловки

Владимир Влад уже прошел несколько курсов лечения в Славянске.

Освобожденный город стал для семьи Влад вторым домом. Их скитания начались летом, с первыми обстрелами. Сначала, во время эвакуации из родной Горловки, выехали в пансионат под Святогорском. Но с наступлением холодов там оставаться было уже невозможно. Перебрались в Славянск. Кочевая жизнь семьи добавила новых горестей.

Все началось в январе 2014 года. Тогда у Владимира и появились проблемы со здоровьем. Мучила слабость, боли в костях, анемия. Постоянные обследования не давали результата. И только в июне, в Институтенеотложной и восстановительнойхирургиимени Гусака (Донецк) врачи поставили диагноз – миеломнаяболезнь, илизлокачественная болезнь крови. Началось дорогостоящее лечение.

«До этого страшного дня мы жили обычной жизнью. Володя – шахтер, горномонтажникна шахте им. Гаевого. У него 20 лет подземного стажа. У нас дочка растет, школьница. В Славянске пошла в третий класс. Муж моя поддержка и опора, и в быту, и в воспитании дочери. До болезни они много времени проводили вместе: с собакой гуляли, уроки учили», - со слезами делится Ольга, супруга Владимира.

Артобстрелы родного города, переезды, постоянное нервное перенапряжение усугубили состояние Владимира – он перестал ходить. Начались изнуряющие курсы химиотерапии. В октябре закончился пятый. Впереди у Владимира еще один курс и несколько циклов обследования. Только тогда можно будет вздохнуть с облегчением.

С началом боевых действий, Ольга лишилась работы. Семья осталась без денег. Нужно было искать выход, и продолжать лечение супруга.

«В Славянске я получала гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова. На пакетах с продуктами увидела телефон горячей линии. Позвонила. Вопрос рассмотрели оперативно и закупили медикаменты. Посылку мы ждали с нетерпением. Спасибо Гуманитарному Штабу за помощь от всей нашей семьи. Впереди у нас еще много сложностей, но мы верим, что болезнь отступит», - говорит Ольга.