Жители Донецка: «Получаем гуманитарку и меняемся продуктами с соседями»

«Спасибо большое Штабу за лекарства для матери. Я Вашу посылку очень ждал. Мне больше не к кому было обратиться», - не устает благодарить дончанин Сергей. Он – инвалид-колясочник. А на руках у него, больная сахарным диабетом, мать. Лежачая. Надежде Ильиничне – 85. Несколько лет назад обострившийся недуг приковал ее к постели.

Донецк семья Алексашкиных, по понятным причинам, покинуть не могла. И для таких, как Сергей и его мать, свои, особые правила выживания. Это когда связь с внешним миром через соседей и друзей, которые все еще поддерживают, да старый телевизор. А еще когда меняешь у соседей полкило риса на овощи или сахар. Но в аптеку с такой «наличкой» не сходишь.

«Спасибо друзьям, что наведываются, продукты приносят. Мы гуманитарку когда получаем – делимся или вымениваем. У меня матери сахар нельзя, вот я у соседей и знакомых на крупу или что-то еще меняю. Но в аптеке-то рис у меня не примут», - рассказывает дончанин.

До начала военных действий лекарства Сергею приносили работники соцслужбы. Но сейчас обеспечения нет, а сами Алексашкины пенсию не получают уже 3 месяца. Одна из сотрудниц собеса и посоветовала ему обратиться в Гуманитарный Штаб за помощью. Сергей собрал необходимые документы и подал заявку. Через две недели волонтеры доставили посылку с лекарствами в Донецк.