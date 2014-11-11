Капитан ФК "Шахтер" передал донецким детям 20 тонн мандаринов

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поддержал дончан в сложные времена и внес свою лепту в работу Гуманитарного штаба Рината Ахметова - для детей, оказавшихся в зоне военного конфликта, Срна закупил в Хорватии и оплатил доставку в столицу Донбасса 20 тонн мандаринов.

11 ноября подарки от капитана «Шахтера» начали получать учащиеся Буденновского и Пролетарского районов. До конца недели наборы мандаринов будут доставлены в школы всех районов Донецка. В общей сложности подарки от Дарио Срны получат 23 143 ученика младших классов, то есть абсолютно все малыши, которые сейчас находятся в городе. Кроме того, каждому ребенку Дарио передал специальную открытку.

Дарио Срна, капитан ФК "Шахтер": "В детстве в Хорватии я тоже прошел через период, когда мне была необходима помощь. Очень важно, что есть люди, которые поддерживают в тяжелых ситуациях. Донбасс, Донецк мне много дали. И эти цитрусовые - лишь небольшой подарок, которым я могу отплатить. Я очень уважаю Донецк. Это мой город. Город, в котором меня поддерживают 11 лет, благодаря чему я сформировался и как футболист, и как человека. Мои родители, футбольный клуб и президент ФК "Шахтер" учили меня, что в трудной ситуации нужно помогать людям! Теперь это мой жизненный принцип".

Прибытие фур с цитрусовыми, приобретенными в родном городе футболиста, Метковиче, было организовано в рамках проекта «Поможем детям», который был инициирован Ринатом Ахметовым для помощи детям Востока Украины и который реализуется совместно Гуманитарным штабом и ФК «Шахтер».