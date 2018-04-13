В детском саду Одессы зафиксирована вспышка отравления среди малышей
13:38, 13 апреля 2018Новости регионов
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По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус.
По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус / Фото: УНИАН
В детском саду Одессы зафиксирована вспышка отравления среди детей.
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе в Одесской области, среди детей дошкольного учебного заведения № 306 Одесса зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, в результате которого пострадали 5 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Маленьких пациентов госпитализировали в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" и "пищевая токсикоинфекция".
По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус. В детском саду выявлены нарушения санитарного законодательства.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбі в Одесской области.
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