В детском саду Одессы зафиксирована вспышка отравления среди малышей

13:38, 13 апреля 2018
Новости регионов
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Фото: УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе в Одесской области, среди детей дошкольного учебного заведения № 306 Одесса зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, в результате которого пострадали 5 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Маленьких пациентов госпитализировали в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит"  и "пищевая токсикоинфекция".

По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус. В детском саду выявлены нарушения санитарного законодательства.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбі в Одесской области.

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Теги: #отравление детей#ротавирус