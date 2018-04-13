В детском саду Одессы зафиксирована вспышка отравления среди малышей

По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус.

В детском саду Одессы зафиксирована вспышка отравления среди детей.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе в Одесской области, среди детей дошкольного учебного заведения № 306 Одесса зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, в результате которого пострадали 5 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Маленьких пациентов госпитализировали в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" и "пищевая токсикоинфекция".

По результатам лабораторного обследования, у детей выявлен ротавирус. В детском саду выявлены нарушения санитарного законодательства.