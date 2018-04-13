В Полтаве в двух реабилитационных центрах незаконно удерживали несовершеннолетних

Малолетняя девушка и двое несовершеннолетних парней находились в учреждениях без разрешительных документов, подтверждающих правомерность их пребывания.

В двух реабилитационных центрах, расположенных в Полтаве, незаконно удерживали несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, 11 апреля сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками полиции обнаружили в двух центрах 60 человек, проходивших так называемый курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

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Согласно сообщению, в ходе опроса указанных лиц 20 из них, в числе которых одна малолетняя девушка и двое несовершеннолетних ребят, сообщили, что их удерживали в учреждениях незаконно, ограничивая личную свободу.

«В одном из центров свободного выхода из помещения у людей не было, окна были зарешечены и закрыты, доступ свежего воздуха ограничен. Кроме этого, некоторые из них сообщили, что работники учреждения принудительно давали им неизвестные лекарственные средства, а за нарушения наказывали, заставляя длительное время стоять на табуретке и запрещая общаться», - говорится в сообщении.

Малолетняя и несовершеннолетние лица находились в учреждениях без разрешительных документов, подтверждающих правомерность их пребывания.

Сейчас вышеуказанные лица (жители Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Волынской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и Херсонской областей) в результате вмешательства правоохранителей покинули реабилитационные центры, а дети переданы родным.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.