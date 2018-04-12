За 14-й тиждень 2018 року на кір захворіли 794 людини: 351 дорослий і 443 дитини.

Во Львове от кори умер 3-летний ребенок, который не имел прививки.

Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья, с начала года в Украине из-за кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Всего в течение 2018 корью заболели 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

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За 14-ю неделю 2018 корью заболели 794 человека: 351 взрослый и 443 ребенка.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской и Харьковской (по 13), Черниговской (15), Херсонской (18) областях.

В течение последних трех месяцев по данным статистической и оперативной отчетности о случаях кори в Украине наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях, снижение заболеваемости - в трех областях, а в других регионах наблюдается переменная ситуация.

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Лекарства от кори не существует. Корь - это опасное и очень заразное вирусное заболевание быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты. Остановить вспышку может только вакцинация. Министерство здравоохранения призывает родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори в том случае, если они не получили прививки согласно календарю.