В Крыму назначили нового "министра" здравоохранения

14:33, 11 ноября 2014
Новости регионов
0
dn.vgorode.ua

Новым "министром" здравоохранения Крыма назначен Александр Могилевский, занимавший до последнего времени должность заведующего травматологическим отделением Симферопольской городской клинической больницы № 6.

Читайте такжеКрымский «министр» здравоохранения подал в отставку

Могилевский стал уже третьим "министром" здравоохранения Крыма за последние полгода.  Прежний "глава" ведомства Александр Бахарев подал в отставку, проработав в должности всего несколько месяцев. 

remedium.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter