В Крыму назначили нового "министра" здравоохранения

Новым "министром" здравоохранения Крыма назначен Александр Могилевский, занимавший до последнего времени должность заведующего травматологическим отделением Симферопольской городской клинической больницы № 6. Читайте такжеКрымский «министр» здравоохранения подал в отставку Могилевский стал уже третьим "министром" здравоохранения Крыма за последние полгода. Прежний "глава" ведомства Александр Бахарев подал в отставку, проработав в должности всего несколько месяцев. remedium.ru

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