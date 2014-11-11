В Крыму назначили нового "министра" здравоохранения
14:33, 11 ноября 2014Новости регионов
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dn.vgorode.ua
Новым "министром" здравоохранения Крыма назначен Александр Могилевский, занимавший до последнего времени должность заведующего травматологическим отделением Симферопольской городской клинической больницы № 6.
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Могилевский стал уже третьим "министром" здравоохранения Крыма за последние полгода. Прежний "глава" ведомства Александр Бахарев подал в отставку, проработав в должности всего несколько месяцев.
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