Житомирскому военному госпиталю подарили аппарат искусственной вентиляции лёгких

Аппарат искусственной вентиляции легких для Житомирского военного госпиталя поступил от консула Чешской Республики в Днепропетровске.

Об этом сегодня сообщили в указанном госпитале.

Согласно сообщению, в сентябре состоялась встреча посла Чешской Республики Ивана Почуха с членами общественной организации «Житомирский союз волынских чехов».

Во время этой встречи послу была высказана просьба оказать содействие в приобретении оборудования для Житомирского военного госпиталя.

Уже через месяц при личном содействии посла было приобретено оборудование стоимостью 100 тыс. грн, которое приобрел почетный консул Чешской Республики в Днепропетровске Сергей Дырдин.

Теперь аппарат искусственной вентиляции легких используется в отделении реанимации и интенсивной терапии военного госпиталя. Чешская община Житомира выразила благодарность за возможность оказать такую поддержку госпиталю.

Как сообщал УНИАН, в Житомирском военном госпитале лечатся раненые в АТО бойцы.