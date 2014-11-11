В Херсоне жених с невестой на свадьбе отравились грибами

В понедельник, 10 ноября, в реанимационное отделение больницы Суворовского района Херсона три человека были госпитализированы с пищевым отравлением.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, госпитализированы 24-летний и 27-летний мужчины, а также 28-летняя женщина. Все трое находились в тяжелом состоянии.

С аналогичным диагнозом в отделение детской областной больницы в состоянии средней тяжести был также госпитализирован 7-летний мальчик.

По состоянию на 7:00 вторника, 11 ноября, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Все пострадавшие – жители Херсона, вместе употребляли в пищу грибные блюда в субботу, 8 ноября, во время празднования свадьбы. Среди отравившихся оказались жених с невестой, а также два их гостя.