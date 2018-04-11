В Черниговской области из-за отравления нитратами умер младенец

15:03, 11 апреля 2018
Новости регионов
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pixabay.com

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

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Согласно сообщению, семья с ребенком проживала в селе Вертеевка Нежинского района. 4-месячного ребенка госпитализировали в Нежинскую центральную районную больницу в связи ухудшением его самочувствия. Вчера в больнице мальчик умер.

По заключению врачей, причиной смерти ребенка стало отравление содержавшимися в воде нитратами.

«Сейчас уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), но в ходе следствия производство может быть переквалифицировано», - пояснили в секторе коммуникаций Главного управления полиции области.

Статья Уголовного кодекса Украины, по которой открыто производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

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Теги: #Черниговщина#младенческая смертность#детская смертность