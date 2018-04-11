В столице существенно снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ниже эпидемического порога на 40,1%.

В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 40,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"В столице наблюдается снижениезаболеваемости гриппом и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей, на 18,7%. Так, за 14-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 13572 больных гриппом и ОРВИ, тогда как за 13-ю неделю заболели 16106", - сообщил Поворозник.

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По его данным, по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 5218 человек (снижение на 21,4%), детей - 8354 (снижение на 16,9%). В структуре заболеваемости дети составляют 61,6%, а на предыдущей неделе 60,7%.

"Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 23,2%: 2832 случая, что составляет 33,9% от общего количества заболевших детей и 20,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

Он сообщил, что в медицинские учреждения за 14-ю неделю эпидсезона госпитализированы 133 человека, из них 100 - дети.