В Днепре зафиксирована массовая вспышка кори среди студентов

15:51, 10 апреля 2018
Новости регионов
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УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня рассказал журналистам заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев.

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По его словам, корью заболели 23 студента и трое сотрудником вуза. Среди заболевших есть беременная студентка.

Он сообщил, что занятия в университете не прекращались, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Часть больных госпитализирована в больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Киселев отметил, что с начала 2018 года в Днепропетровской области зарегистрировано 426 случаев заболевания корью. 58% заболевших составляют дети до 17 лет. 82% больных не были привиты от кори.

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Теги: #эпидемическая ситуация#эпидемия кори