В Авдеевке в результате обстрела террористами были ранены 7 человек

В Авдеевке Донецкой области сегодня в результате обстрела террористами погибли трое мирных жителей и один военный, еще семь человек получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что утром в юго-восточной части города люди набирали воду на водонасосной станции, расположенной рядом с украинским блокпостом.

Террористы выпустили по жилому кварталу семь снарядов, в результате чего погибли трое гражданских и один военный, еще семь человек получили ранения. Кроме того, серьезно пострадали коммуникации и жилые дома по улице Молодежной.

В ОГА подчеркнули, что, по информации оперативных служб и очевидцев, снаряды прилетели со стороны Донецка - с территории, контролируемой боевиками.