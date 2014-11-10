Александровская больница получила медоборудоваание от правительственного агентства Турции

10 функциональных кроватей для реанимационных отделений Александровской больницы в Киеве поступило от представителей Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при Совете министров Республики Турция.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Медицинские кровати были поставлены в рамках проекта международной технической помощи, которая предусматривает предоставление ресурсов и услуг на безвозмездной и безвозвратной основе с целью поддержки Украины.

Отмечается, что еще в июне турецкое правительственное агентство обратилось к руководству медицинского учреждения с предложением о помощи и содействии в улучшении условий пациентов, в частности во время пребывания в реанимации.

Сейчас столичная больница получила 10 кроватей Hill-Rom-900, которые сегодня активно используются в общей, кардиологической и урологической реанимации, а также палате интенсивной терапии и отделении цереброваскулярной патологии. Цена одной кровати составляет около 4 тыс. американских долл.

«Для пациентов реанимационных отделений для скорейшего выздоровления большое значение имеют условия, в которых они находятся. Благодаря сотрудничеству и технической поддержке правительственных структур Турции, сегодня больные будут чувствовать себя гораздо комфортнее. Новые кровати изготовлены с учетом всех потребностей больных: они легкие и мобильные, а также упрощают применение аппаратуры мониторинга и жизнеобеспечения», - отметил главный врач Александровской больницы Роман Василишин.

По словам главного врача, турецкое агентство и в дальнейшем планирует сотрудничать с киевской больницей, в частности были проведены переговоры по ремонту пищеблока и стерилизационного отделения.