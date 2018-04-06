В Тернопольской области зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза среди детей
15:59, 06 апреля 2018Новости регионов
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Тажелая болезнь диагностирована у 27 людей.
Источником заражения оказались яйца / Huffington Post
В Тернопольской области в детском саду Збаража зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза: заболели 27 человек, из них 23 - дети.
Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.
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По словам специалистов, источником заражения были сырые куриные яйца. Так, из-за неправильного приготовления блюд и несоблюдения правил содержания пищеблока состоялось инфицирования.
Осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий.
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