В Тернопольской области зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза среди детей

15:59, 06 апреля 2018
Новости регионов
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Сообщение Huffington

Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

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По словам специалистов,  источником заражения были сырые куриные яйца. Так, из-за неправильного приготовления блюд и несоблюдения правил содержания пищеблока состоялось инфицирования.

Осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий.

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