У Киеве зафиксирована вспышка кори среди курсантов Института криминально-исполнительной службы

Источники сообщили, что руководство якобы запугивало курсантов, чтобы они не выносили информацию о вспышке кори за пределы учебного заведения.

В Киеве в начале недели произошла вспышка кори среди курсантов 4-го курса Института уголовно-исполнительной службы Национальной академии внутренних дел в Киеве.

Как сообщили ТСН.uа источники, руководство Института не разместило больных курсантов на карантин. Студенты, которые заболели, продолжали жить в общежитии вместе со всеми.

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По состоянию на 4 апреля сообщалось о 6-ти больных с подтвержденным диагнозом корь. Еще у нескольких курсантов была высокая температура - до 39 градусов. 5 апреля в общежитии одному из больных вызывали скорую.

Кроме того, источники сообщили, что руководство якобы запугивало курсантов, чтобы они не выносили информацию о вспышке кори за пределы учебного заведения.

"Последний этаж общежития, пятый, на котором живут больные корью, полностью перекрыли. Устроили такой себе карантин, но там вместе с больными живут и здоровые люди. Перекрыли от общего доступа, то есть они не могут выходить через центральный вход. Им выделили отдельный выход - аварийный, через который они все равно ходят на учебу. Также для их курса сделали отдельное время для завтрака, обеда и ужина, и они теперь отдельно от всех едят и принимают душ по другим часам", - рассказал источник.

После разглашения информации на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы появилось сообщение об обнаружении семи человек с признаками заболевания корью.

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"Все заболевшие курсанты заблаговременно имели соответствующую вакцинацию, по их обращению оказана квалифицированная медицинская помощь, четверо человек госпитализированы в медицинские учреждения, остальные трое, у которых легкая форма заболевания, находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. Курсанты, которые контактировали с больными, ежедневно осматриваются медработниками", - говорится в сообщении.

Также в ГУИС отметили, что больные курсанты по месту дислокации не находятся.

По состоянию на утро 6 апреля ТСН.uа удалось связаться с руководством Института.