Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы.

В Хмельницкой области 12-летний школьник получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше поезда.

Как сообщает сектор коммуникации Нацполиции Хмельницкой области, 12-летний школьник вместе с компанией развлекался в районе железнодорожного вокзала. Парень залез на крышу грузового поезда и по собственной неосторожности коснулся высоковольтной линии, в результате чего получил сильное поражение током.

По данным полиции, на ребенке начала гореть одеждуа. Помог потушить огонь местный житель, который стал свидетелем происшествия. Тем времнем люди вызвали «скорую» и полицию.

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Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы. У него диагностировали ожоги 2-3 степени. После стабилизации состояния пострадавшего его транспортировали в ожоговый центр в Хмельницкий.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.