Вр Львове до сих пор не начали подписывать декларации с семейными врачами: выявили юридические проблемы (видео)
10:10, 05 апреля 2018Новости регионов
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Чиновники говорят, что не имеют документов, которые бы защищали персональные данные пациента.
Во Львове до сих пор не начали подписывать декларации с врачами: нашли серьезные юридические проблемы / УНИАН
Во Львове до сих пор не начали подписывать декларации с семейными врачами.
Технически оснащенные все поликлиники, проблема - юридическая, пишет ТСН .
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Чиновники городского совета отмечают, что не имеют ни одного документа, который бы защищал персональные данные пациентов, и волнуются, чтобы врачей, не обвинили в утечке информации, если такой случится.
Ситуацию называют не срывом, а отсрочкой. Ждут дополнительные распоряжения Кабмина .
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