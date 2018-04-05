Вр Львове до сих пор не начали подписывать декларации с семейными врачами: выявили юридические проблемы (видео)

Чиновники говорят, что не имеют документов, которые бы защищали персональные данные пациента.

Во Львове до сих пор не начали подписывать декларации с семейными врачами.

Технически оснащенные все поликлиники, проблема - юридическая, пишет ТСН .

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Чиновники городского совета отмечают, что не имеют ни одного документа, который бы защищал персональные данные пациентов, и волнуются, чтобы врачей, не обвинили в утечке информации, если такой случится.