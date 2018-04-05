Во Львове до сих пор не начали подписывать декларации с семейными врачами: выявили юридические проблемы (видео)

10:10, 05 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Технически оснащенные все поликлиники, проблема - юридическая, пишет ТСН .

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Чиновники городского совета отмечают, что не имеют ни одного документа, который бы защищал персональные данные пациентов, и волнуются, чтобы врачей, не обвинили в утечке информации, если такой случится.

Ситуацию называют не срывом, а отсрочкой. Ждут дополнительные распоряжения Кабмина

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Теги: #реформа здравоохранения#семейная медицина