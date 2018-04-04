На Виннитчине в детсаду Могилев-Подольского отравились малыши
09:11, 04 апреля 2018Новости регионов
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Детей госпитализировали в инфекционное отделение.
Дети попали в больницу с острой кишечной инфекцией / УНИАН
В Винницкой области в детском саду № 3 Могилев-Подольского отравились дети.
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в результате вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы семеро детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет.
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Маленьким пациентам поставлен диагноз: «острая пищевая токсикоинфекция» .
Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования.
Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужюы.
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