На Виннитчине в детсаду Могилев-Подольского отравились малыши

09:11, 04 апреля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в результате вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы семеро детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет.

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Маленьким пациентам поставлен диагноз: «острая пищевая токсикоинфекция» .

Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужюы.

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Теги: #неинфекционные заболевания#детское здоровье#отравление детей в детсаде