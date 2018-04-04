На Виннитчине в детсаду Могилев-Подольского отравились малыши

Детей госпитализировали в инфекционное отделение.

В Винницкой области в детском саду № 3 Могилев-Подольского отравились дети. Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в результате вспышки острой кишечной инфекции госпитализированы семеро детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Читайте такжеНа Тернопольщине зафиксирована вспышка отравления в детском саду г.Збараж Маленьким пациентам поставлен диагноз: «острая пищевая токсикоинфекция» . Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования. Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужюы.

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