В связи с юридической неопределенностью процесса.

Во Львове отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса.

Об этом заявил руководитель управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб, пишет "Слово и Дело".

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«На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство», - сообщил чиновник.

В ОГА считают, что прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время «нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены».

Зуб добавил, комиссия горсовета уже отобрала две компании. Эти системы могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health.

Однако пока ни одно медучреждение Львова не зарегистрировано в E-Health. В то же время чиновник добавил, что процесс начался. До конца недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, принимающие участие в первом этапе реформы.