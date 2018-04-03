В детские садики Киева вместо сливочного масли поставляли вредный запрещенный продукт
В детские сады Киева вместо сливочного масла поставляли запрещенный продукт.
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в детсады вместо сливочного масла субъектом хозяйствования был завезен молокосодержащий спрэд, который запрещен для использования в Украине.
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В связи с этим специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве проведен ряд мероприятий по выявлению других детсадов, куда частное предприятие поставляло эту продукцию. Такие факты зафиксированы еще в 7 детских садах столицы. Национальной полицией открыто уголовное производство.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что родители, чьи дети питаются в детских садах, школах и других организованных детских коллективах, имеют право требовать у администрации заведения документы на пищевую продукцию. В случае непредоставления таких документов, их отсутствия или несоответствия установленным требованиям (наличие товарно-транспортной накладной, требования к продукции, которые выставлялись во время тендера и т.п.), подозрения об опасности пищевых продуктов, родители всегда могут обратиться в Госпродпотребслужбе.