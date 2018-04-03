В детские садики Киева вместо сливочного масли поставляли вредный запрещенный продукт

Родители, чьи дети питаются в детских садах, школах и других организованных детских коллективах, имеют право требовать у администрации заведения документы на пищевую продукцию.

В детские сады Киева вместо сливочного масла поставляли запрещенный продукт.

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в детсады вместо сливочного масла субъектом хозяйствования был завезен молокосодержащий спрэд, который запрещен для использования в Украине.

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В связи с этим специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве проведен ряд мероприятий по выявлению других детсадов, куда частное предприятие поставляло эту продукцию. Такие факты зафиксированы еще в 7 детских садах столицы. Национальной полицией открыто уголовное производство.