Часть Черкасс объявили неблагополучной по заболеванию бешенством

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, такое решение принято после экспертного заключения Черкасской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины от 4 ноября.

Сегодня на заседании постоянной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черкасском горсовете решено определить неблагополучной по бешенству территорию, ограниченную улицами Смелянская, Громова, 14 декабря и территорией КХП по проспекту Химиков; угрожающей по бешенству – между улицами Смелянская, Чорновола, 14 декабря, Крупской.

На этой территории проведут комплексный план мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства животных. В частности проведут обязательную вакцинацию домашних животных, особенно котов и собак, от бешенства.