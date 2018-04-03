На Закарпатье за неделю зафиксировано 94 случая кори (видео)

Почти 90% больных - дети.

На Закарпатье за неделю зафиксировано 94 случая кори.

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Неделей ранее заболели еще 117 людей, пишет ТСН. Почти 90% больных - дети.

Корь - инфекционная болезнь, легко передается при контакте с больным. Опасна корь прежде всего осложнениями, среди которых пневмония и воспаление мозга.

По данным Минздрава, с начала года от кори в Украине умерло 7 человек.