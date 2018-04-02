В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 36%

В медучреждения за 13-ю неделю эпидсезона госпитализированы 132 человека, из них 108 детей.

В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 35,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Как сообщается, за прошлую, 13-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 16,1 тыс. больных гриппом и ОРВИ (в тепчение 12-й недели заболели 19 тыс.), что соответствует снижению заболеваемости на 18,3%.

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«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 6336 человек против 7546 за 12-ю неделю, снижение на 19,1%, детей - 9770 против 11515, снижение на 17,9%. В структуре заболеваемости дети составляют 60,7%, а на предыдущей неделе - 60,4%», - отметил Поворозник.

По его информации, среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 27,7%.

Также Поворозник сообщил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю эпидсезона госпитализированы 132 человека, из них 108 детей.

Он добавил, что сейчас в городе интенсивность эпидемического процесса на уровне, характерном для данного периода года.