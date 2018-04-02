В Киеве 1370 врачей, с которыми можно заключить декларацию

Для подписания декларации с врачом необходимо иметь с собой паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер) и мобильный телефон (при наличии).

В Киевской городской госадминистрации напоминают, что сегодня в соответствии с государственной программой «Выбери врача» стартовало подписание деклараций между пациентом и врачом.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя горгосадминистрации Николая Поворозника.

По его словам, медицинские работники столичных учреждений здравоохранения готовы к подписанию деклараций.

«Сейчас в Киеве работают 1370 врачей, с которыми можно заключить декларацию. Каждый киевлянин может сделать это, предварительно записавшись к врачу через электронную систему записи или прийти на прием без записи», - сказал Поворозник.

Он отметил, что терапевт может подписать декларации с 2000 пациентов, семейный врач - с 1800, а педиатр - с 900 маленькими пациентами.

«Решение о выборе врача должно быть взвешенным. Кроме квалификации и профессионализма врача, советую учитывать и фактор территориальной доступности», - отметил Поворозник.

Для подписания декларации с врачом необходимо иметь с собой паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер) и мобильный телефон (при наличии).

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург сказала, что декларация подписывается бессрочно, но может в любой момент быть разорвана и подписана другая с другим врачом.

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Она также заверила, что прописка пациента не играет роли при выборе врача.